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Tayvan: Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 19:05
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Tayvan: Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan: Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü
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Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'e ait 23 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 10'unun Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Kinmen Adası'nda sivil dron görüldü

Öte yandan Tayvan'a bağlı Kinmen (Quemoy) Adası'nda Çin ana karasından kontrol edilen sivil bir dronun Ada'daki askeri bölge üzerinde uçtuğu belirtildi.

Kinmen Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, dronun fişeklerle uyarılarak uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Çin ana karasının 10 kilometre açığındaki Ada'da Tayvanlı askerlerin nöbet tuttuğu mevziye yaklaşan dronun görüntüleri Çin'de sosyal medyada yayılmıştı.

Tayvan askeri birliğinin açıklamasında, drona karşı standart prosedürün uygulandığı, "ateş ederek düşürme gibi, gerilimi tırmandıracak daha agresif tedbirlerden kaçınıldığı" vurgulandı.

Dün de yine aynı bölgedeki Tayvan nöbet kulübesi üzerinde uçan Çin dronuna askerilerin taş attığı görüntüler internette yayılmıştı.

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