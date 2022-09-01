2 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü

Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 23:36
Takip Et

Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü

Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü
+
Aa
-

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait 53 savaş uçağı ve 8 geminin Ada çevresinde görüldüğü, uçaklardan 23'ünün Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları arttırdığı gözleniyor.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn ve son olarak da Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey geçen ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
1
﻿Aleyna Tilki inadına iç çamaşırlı poz paylaştı. ''Gerekirse yenilerini de çekip paylaşırım''
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
2
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
3
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
4
﻿Sahnedeki haline aldırış etmedi. Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Selen Görgüzel bir açıldı pir açıldı
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
5
﻿Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
6
﻿Bu cevap Saray’da çok konuşulacak. Fatih Portakal öğretmenlere 'çapulçu' diyen Erdoğan'a öğretmen gibi yanıt verdi
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
7
﻿Murat Ağırel AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu ve kardeşinin şirketinin bütün geçmişini buldu. Belgelerin hepsini tek tek yayınladı
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿İran sınırında 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi
﻿Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi
﻿Galatasaray'da flaş ayrılık! Omar'ın sözleşmesi feshedildi
﻿Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü
﻿Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü
﻿Tayvan: Çin'e ait 53 savaş uçağı Ada çevresinde görüldü
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İntihara kalkışan 2 arkadaşı polis ikna etti
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı
﻿Irak’ta Meclis’in feshedilmesi görüşülecek
﻿Irak’ta Meclis’in feshedilmesi görüşülecek
﻿Irak’ta Meclis’in feshedilmesi görüşülecek
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan’da  
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan’da  
﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan’da  
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Fenerbahçe istedi Trabzonspor aldı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Pelkas resmen Hull City'de. İki kulüp de açıkladı
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
﻿Ergin Ataman'dan şok itiraf: Şans eseri kazandık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.