Tayvan döviz rezervleri rekor kırdı

Tayvan’ın Haziran ayı döviz rezervleri, bir önceki ayki 592,95 milyar dolardan yükselerek 598,43 milyar dolarla rekor kırdı. Tayvan Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bu artışta döviz rezervlerinin getirisinden elde edilen kazançlar ve bazı rezerv para birimlerinin dolar karşısındaki değer artışı etkili oldu. Banka ayrıca, piyasalardaki sert dalgalanmalara müdahale ederek döviz piyasasında istikrar sağladı. Haziran 2024’teki rezerv seviyesi ise 573,3 milyar dolardı. Tayvan, bu güçlü rezerv yapısıyla olası ekonomik dalgalanmalara karşı kendini güvence altına alırken, uluslararası yatırımcıların da dikkatini çekmeyi sürdürüyor.