Tayvan ihracatı teknolojiyle sıçradı

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ihracat siparişleri Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 oranında artarak 56,8 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme oranı, Mayıs ayındaki yüzde 18,5’lik artışı geride bırakarak dikkat çekici bir ivme yakalandığını gösterdi.

Bu yükselişte en büyük payı bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri aldı. Bu kalemdeki siparişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttı. Elektronik ürünler ise yüzde 35’lik artışla ikinci sırada yer aldı. Haziran ayında sadece teknolojik ürünler değil; optik ve fotoğrafçılık aletleri yüzde 6,7, makineler yüzde 10,6, mineral ürünler ise yüzde 3’lük artışla yükseliş trendine katkı sundu.

KİMYA VE TEKSTİLDE DARALMA AZALDI

Her ne kadar genel tablo büyümeyi işaret etse de, bazı sektörlerde düşüş devam etti. Kimyasal ürünlerdeki sipariş düşüşü önceki aya kıyasla yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 17,4 azalan siparişler, Haziran’da yüzde 8,7’lik bir düşüşle sınırlı kaldı. Benzer şekilde tekstil sektöründeki düşüş yüzde 2,6 ile önceki ayın neredeyse üçte biri seviyesine indi.

Plastik ürün siparişleri de azalmaya devam etti; ancak düşüş hızı yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 14,3’lük bir kayıp yaşayan plastik sektörü, Haziran’da yüzde 11,4’lük daralma ile karşılaştı. Buna karşın taşıma araçları sektöründeki gerileme ivme kazandı ve Haziran ayında siparişlerde yüzde 9,4’lük bir azalma yaşandı.

EN BÜYÜK TALEP ASEAN ÜLKELERİNDEN

Tayvan’ın dış siparişlerindeki bu sıçramada, küresel talebin yönü de belirleyici rol oynadı. En büyük artış, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarından geldi. Bu bölgeden gelen siparişler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,7 arttı. Japonya’dan gelen siparişlerde yüzde 38,5, ABD kaynaklı siparişlerde ise yüzde 34,8’lik artış kaydedildi.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, bu gelişmeleri değerlendirirken, özellikle yapay zeka, bulut teknolojisi ve yüksek performanslı çip üretimine olan talebin artmasının ihracatın büyümesinde temel etken olduğunu vurguladı. Uzmanlara göre bu ivme, yılın geri kalanında da devam edebilir.