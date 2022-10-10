10 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tayvan lideri Tsai'den, Çin'e "silahlı çatışma seçenek olamaz" mesajı

Tayvan lideri Tsai'den, Çin'e "silahlı çatışma seçenek olamaz" mesajı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen, Pekin yönetimine, "silahlı çatışmanın iki taraf için de seçenek olamayacağı" mesajını verdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 21:18
Takip Et

Tayvan lideri Tsai'den, Çin'e "silahlı çatışma seçenek olamaz" mesajı

Tayvan lideri Tsai'den, Çin'e ''silahlı çatışma seçenek olamaz'' mesajı
+
Aa
-

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai, Ada'daki hükümetin devamı olduğunu öne sürdüğü, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrarın sağlanabilmesi için "iki tarafın karşılıklı uzlaşabileceği bir düzenlemenin" gereğine işaret etti.

Tayvan halkının demokrasi ve özgürlüğe bağlılığından ödün vermeyeceğini vurgulayan Tsai, "Pekin otoritelerine silahlı çatışmanın her iki taraf için de kesinlikle çözüm olmayacağını açıkça ifade etmek istiyorum" dedi.

Çin ile Tayvan arasında yapıcı etkileşimlerin sürdürülmesinin ancak Ada'nın siyasal sitemine saygı gösterilmesi temelinde olabileceğinin altını çizen Tsai, "Akılcılık, eşitlik ve karşılıklı saygı olduğu sürece, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Pekin otoriteleri ile karşılıklı uzlaşılabilir bir düzenleme bulabiliriz" ifadesini kullandı.

Tsai, sınırda kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından Boğaz'ın iki yakasındaki insanlar arasında sağlıklı ve düzenli etkileşimlerin aşamalı olarak sürdürülmesini dilediklerini belirtti.

Öte yandan, Tsai, Pekin'in artan askeri tehditleri karşısında savunma harcamalarını artırdıklarını ve dışarıdan gelebilecek olası askeri tehditlere yanıt verebilmek üzere "asimetrik savaş kapasitesini geliştirmeye yöneldiklerini" kaydetti.

Bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için müttefiklerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerine işaret eden Tsai, "Eylemlerimizle uluslararası topluma Tayvan'ın kendi savunması için sorumluluk alacağı, hiçbir şeyi kadere bırakmayacağı mesajını veriyoruz" diye konuştu.

Çin'e ait 26 uçak ve 4 gemi Ada çevresinde görüldü

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 26 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 8'i Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
1
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Ekonomik tedbir vatandaşa. 8 Milyonluk makam aracı Kempo'ya
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
2
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Uzman isim konuya netlik getirdi. İlk arabada ÖTV indirimi beklentisi büyüyor
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
3
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Sarayın en çok güvendiği anketçi açıkladı: Yüzde 50 çıktı
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
4
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
5
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Kadıköy'deki patlamayla ilgili kafaları karıştıran açıklamalar. Vali farklı İBB Başkanı İmamoğlu farklı açıklama yaptı
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
6
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
7
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿ABD ve Yunanistan'dan Türkiye sınırında ortak tatbikat. Silahsız kalması gereken adalara askeri yığınak yapılmıştı
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Mardin’de düğün yolunda kaza: 2’si çocuk 5 yaralı   
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
﻿Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı. 9 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.