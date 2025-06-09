Tayvan ticaret fazlası rekoru kırdı

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.6 artarak 51.74 milyar dolara yükseldi. Bu artışta bilgi ve iletişim ürünleri, elektronik parça ve makinelerin satışındaki güçlü büyüme etkili oldu. Özellikle bilgi ve görsel-işitsel ürünlerin ihracatında yüzde 111’in üzerinde bir artış yaşandı.

İthalat ise aynı dönemde yüzde 25 artarak 39.12 milyar dolara çıktı. Elektronik parça ve makineler ithalatında artış görülürken, mineral ürünleri ve kimyasallarda düşüş kaydedildi. Mineral ürün ithalatı yüzde 16.2, kimyasallar ise yüzde 5 azaldı.

Yılın ilk beş ayında toplam ticaret fazlası 43.45 milyar dolara yükselirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3’lük bir artışı yansıtıyor. Aynı dönemde ihracat yüzde 24.3, ithalat ise yüzde 21.4 oranında büyüdü.