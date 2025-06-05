Tayvan yıllık enflasyonunda gerileme

Tayvan’da yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 1,55’e gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indi. Nisan ayında bu oran yüzde 2,03 olarak ölçülmüştü. Tayvan İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere göre, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın arkasında başta gıda olmak üzere ulaştırma ve konut kalemlerindeki düşüşler yer aldı.

Gıda fiyatları bir önceki ay yüzde 4,3 artarken Mayıs ayında artış oranı yüzde 3,1’e geriledi. Konutla ilgili kalemlerdeki yıllık artış yüzde 1,9’dan yüzde 1,8’e düşerken, çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artış oranı da yüzde 2,9’dan yüzde 2,4’e indi. Ulaştırma ve iletişimde ise fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,6 gerileyerek, önceki ay kaydedilen yüzde 0,7’lik düşüşü geride bıraktı. Giyimde de düşüş derinleşti ve fiyatlar yıllık yüzde 0,6 oranında azaldı.

Buna karşın eğitim ve eğlence harcamalarında fiyat artışı hız kazandı. Nisan’da yüzde 0,7 olan artış oranı Mayıs ayında yüzde 1,2’ye yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış veriler ise aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0,14 gerilediğini ortaya koydu. Bu düşüş, Kasım 2023’ten bu yana yaşanan ilk aylık gerileme olarak dikkat çekti. Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,04’lük artış kaydedilmişti.

Ekonomistler, Tayvan Merkez Bankası’nın faiz kararlarında enflasyondaki bu yavaşlamanın etkili olabileceğine işaret ediyor. Düşük enflasyonun, iç talebin zayıfladığına dair bir sinyal olabileceği yorumları da yapılıyor.

Tayvan hükümeti, fiyat baskılarını kontrol altında tutmak için ithalat vergilerini geçici olarak düşürmüş ve enerji sübvansiyonlarını artırmıştı. Bu politikaların, fiyatlardaki yavaşlamaya katkı sağladığı düşünülüyor.