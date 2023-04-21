Tayvan'da köprü çöktü: 3 yaralı

Tayvan’ın başkenti Taipei kentinde 4 aydır onarım çalışmaları devam eden köprünün çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tayvan'da köprü çöktü: 3 yaralı

Tayvan'ın başkenti Taipei kentindeki Wugu bölgesinde aralık ayından bu yana onarım çalışmaları yapılan köprü çöktü. Olay yerine itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 3 işçinin yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi.

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Yeni Taipei High Riverbank İnşaat Yönetim Ofisinden yapılan açıklamada, "Wugu mahallesindeki köprü 17 yıl önce açıldı. Yoğun paslanma yüzünden onarıma alınan köprüdeki çalışmalar ağustos ayında tamamlanacaktı" denildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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