Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı.

Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken 4'i ağır 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alışveriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI

Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.