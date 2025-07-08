Tayvan'ın ABD ihracatında patlama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tayvan'ın ABD ihracatında patlama

Tayvan, Haziran 2025’te ticaret fazlasını bir yılda ikiye katladı. ABD ve Asya pazarlarına yapılan yüksek teknoloji ihracatı tarihi seviyelere ulaştı.

Tayvan’ın dış ticaret fazlası Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 156 artışla 12.07 milyar dolara yükseldi. Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ihracat yıllık bazda yüzde 33.7 artarak 53.32 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artışta özellikle bilgi, iletişim ve ses-görüntü ürünleri ihracatındaki yüzde 82.5’lik sıçrama etkili oldu.

Elektronik parça ihracatı da yüzde 31.1 arttı. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 90.9 ile başı çekerken, ASEAN ülkelerine yüzde 28.2, Japonya’ya yüzde 25.3 ve Çin ile Hong Kong’a yüzde 13.1’lik artış kaydedildi. Avrupa’ya ihracat ise yüzde 5.4 geriledi.

İthalat da yüzde 17.3 artarak 41.26 milyar dolara ulaştı. Elektronik parça, makine ve görüntüleme cihazları ithalatında dikkat çekici artışlar yaşanırken, mineral ürün ithalatı yüzde 25 azaldı.

İlk altı ayda Tayvan’ın toplam ticaret fazlası 55.71 milyar dolara ulaştı.

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