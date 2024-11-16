Tayyar Şahin, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

AK Parti 8. Olağan Melikgazi İlçe Kongresi, Kayseri'de büyük katılımla gerçekleştirildi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, Tayyar Şahin yeniden başkanlık görevine seçildi. Saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Kongreye Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve çok sayıda parti yetkilisi katıldı.

Kongrede konuşan Büyükkılıç, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, “Kayseri'nin güzel insanları, gururumuzsunuz,” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak çalışmanın önemini belirtti. Büyükkılıç, gençlerin enerjisinin önemine dikkat çekerken, Türk A Milli Takımı'na Galler karşısında başarılar diledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri halkına hizmet etmenin şerefine vurgu yaparak, kongrelerin hayırlı olmasını diledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Cumhur İttifakı'nın onurlu bir yapı olduğunu belirtti ve ittifakın gerçekleştirdiği hizmetlerin önemine işaret etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise rekor hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek kongrenin hayırlı olmasını temenni etti.

Kongre sonunda, yeniden başkan seçilen Tayyar Şahin'i tebrik eden Büyükkılıç, kendisine başarılar diledi ve partisinin Melikgazi'deki çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.