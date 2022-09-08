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Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Murat Sancak, Tayyip Talha'nın yeni takımını açıkladı 

Beşiktaş'ın uzun süredir istediği, son anda Fenerbahçe'nin de devreye girdiği Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç'un yeni takımını başkan Murat Sancak açıkladı

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 18:38
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Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'ta

Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi? Murat Sancak, Tayyip Talha'nın yeni takımını açıkladı 
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Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu.

Ancak son anda devreye Fenerbahçe de girdi. Hatta Tayyip Talha Sanuç'un transferini bitirdiği de iddia edildi. 

Ama Beşiktaş, ısrarını sürdürdü ve mutlu sona ulaştı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullandı.

Tayyip Talha Sanuç'un kısa süre içinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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