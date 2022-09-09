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Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 01:28
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Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş'ta

Tayyip Talha Sanuç resmen Beşiktaş'ta
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz.''

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