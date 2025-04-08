Tayyip Talha'nın kabus gibi günleri

TAYYİP TALHA SANUÇ: TAKIMIMI YALNIZ BIRAKTIĞIM VE SİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Kırmızı kart gördüğü Kasımpaşa maçının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tayyip Talha, taraftarlar ve camiadan özür diledi. Beşiktaş taraftarını mutsuz etmeyi kabullenemediğini belirten 25 yaşındaki stoper, “İki maçtır takımımı yalnız bıraktığım ve sizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Ne desem içimdeki mahcubiyeti anlatmaya yetmez. En çok kendime kızgınım, hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum, böyle bir sezonda bana her defasında destek olan Beşiktaş taraftarlarını mutsuz etmeyi kabul edemiyorum. Takımımdan, taraftarlarımızdan, hocalarımdan ve camiamızdan özür diliyor ve affınıza sığınıyorum. Söz veriyorum, daha güçlü döneceğim ve bir daha size kötü gün yaşatmamak için her şeyimi vereceğim” ifadelerini kullandı.