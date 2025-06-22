Tayyip’in diploması Ekrem’in diploması

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına bakan hakim hakkında flaş karar ortaya çıktı.

Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul İdare Mahkemesi’nde süren ‘diploma iptal’ davasına bakan 5. İdare Mahkemesi Başkanı görevden alındı.

AKP kurucularından olan ve yaptığı eleştiriler nedeniyle partiden ihraç edilen Hüseyin Kocabıyık şu açıklamayı yaptı:

“İmamoğlu’nun diploma davasına bakan hakim Recep Şendil görevinden alındı başka bir mahkemeye verildi. Hakim, İstanbul üniversitesine yazı yazarak belge istemişti.

İstanbul üniversitesi belge gönderememiş ve süre istemişti.

Bu saçma davanın İmamoğlu lehine sonuçlanacağı yaygın görüştü. Şimdi bu mahkemeyi dağıttılar. Dava sonucu şimdiden bellidir.

Tayyip bey, müthişsiniz! Sizin çocuklar hızlı ve etkili ataklara devam ediyorlar!”

Kocabıyık’ı arayıp sordum;

“Peki Tayyip Beyin diploması var mı?

Hüseyin Kocabıyık dedi ki;

“Ben Erdoğan’ın diploması var mı yok mu bilmiyorum. Aslında kimse bilmiyor.

Çünkü, ‘ne saçmalıyorsunuz kardeşim işte benim mezuniyet belgem, işte diplomam. Şunlar, şunlar da sınıf arkadaşlarım’ demiyor.

Biz cumhurbaşkanının bayat simitleri buharda yumuşatıp nasıl sattığını başka ayrıntılarla birlikte kendi ağzından dinledik.

Ama diploma konusunda kendisinden herhangi bir şey duymadık.

Ülkeyi yöneten birinin böyle bir konuda gizlisi saklısı olamaz.

Eğer sizin diplomanız hakkında sadece bir İsrailli ve eski bir CHP milletvekili şahitlik yapıyor ve toplum böyle inandırılmaya çalışılıyorsa insanlar bu diploma konusunda daha büyük bir şüpheye düşerler.

Cumhurbaşkanının yapması gereken eline diplomasını alıp göstermek ve bu iddiada bulunanlara utandırmaktır.”

Değerli okurlarım,

Anayasada cumhurbaşkanları için 4 yıllık üniversite mezunu olmaz şartı vardır.

2014 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kuruluna diplomasının aslını veremiyor.

Noter tasdikli bir fotokopi diploma veriyor.

YSK da diplomanın aslını istemiyor. Diplomasının aslını Marmara Üniversitesinden sorgulamıyor.

Ana muhalefet partisi CHP umursamıyor.

Erdoğan cumhurbaşkanı seçiliyor.

CHP üyesi hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Erdoğan’ın diplomasının olmadığını, noter tasdikli fotokopinin geçerli olmadığını açıklayarak konuyu gündeme getiriyorlar.

Erdoğan’ın diplomasının aslı ile bizzat notere gitmesi ve aslının aynıdır diye tasdikli kopyasını alması gerekiyordu.

Peki, dönemin başbakanı Erdoğan’ın diploma fotokopisini notere götürüp tasdik ettiren kimdi?

Erdoğan’ın özel kalem müdürü Hasan Doğan’ın şoförü olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan bu şoförünün eline bir fotokopi diploma vererek notere gönderdi.

İstanbul 15. Noter katibi Emine Seven, fotokopiyi ‘aslı gibidir’ şeklinde onayladı.

Bu geçersiz belgenin arkasına, fotokopiyi kendisine getiren Hasan Tükenmez’in adı ve soyadını da yazdı.

Türkiye Noterler Birliği Erdoğan’ın YSK’ya verdiği “diploma fotokopisini” aslını görmeden yasaya aykırı şekilde “aslı gibidir” diye onaylayan noter kâtibi ile notere uyarma cezası verdiğini açıklandı.

Ve Erdoğan’ın diploma fotokopisinin usulsüz, hukuksuz ve geçersiz olduğu Türkiye Noterler Birliği incelemesi ile ortaya çıkartılıyor.

CHP ve dönemin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Hukukçu Eminağaoğlu bu konudaki tüm belgeleri bir klasörle kendisine sunuyor.

Ancak CHP de Kılıçdaroğlu da bu konuda Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığının geçersizliğini eleştirmiyor.

17 Haziran 2019’da HKP noter ve kâtibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık hiç soruşturmadan takipsizlik verdi.

2018 ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimin öncesinde de YSK yapılan tüm başvurulara rağmen Erdoğan’dan diplomasının aslını istemedi.

HKP’nin açmak istediği davalar savcılar tarafından sürekli reddedildi.

İmamoğlu’na öyle, Erdoğan’a böyle.

İşte Türkiye’de yargının siyasi kararlarının çarpıcı bir örneği de budur.