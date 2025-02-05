Tayyipizm
23 yıllık AKP iktidarındaki uygulamalar nasıl nitelendirilir?
Kominizim mi? Hayır.
Sosyalizm mi? Hayır.
Liberalizm mi? Hayır. (Özgürlükçülük)
Kapitalizm mi? Kısmen. (Sermaye Yanlısı)
Amerikanizm mi? Bağlılıkla.
Rusizm mi? Dostlukla.
Antisemitizm mi? Sanmam. (Yahudi Karşıtlığı)
Kollektivizm mi? Asla. (Ortak Yönetim)
Fatalism mi? Evet. (Kadercilik)
Egalitarianism mi? Asla (Eşitlikçilik)
Esansiyalizm mi? Evet. (Bireysellik)
Communitarianism mi? Kesinlikle. (Cemaatçilik)
Conservatism mi? Kesinlikle. (Muhafazakarlık?
Conformism mi? Kesinlikle. (Rahatlık)
Convensionalism mi? Asla (uzlaşmacılık)
Despotizm mi? Kesinlikle (Ezicilik)
Egoizm mi? Kesinlikle (Ben merkezcilik)
Hümanizm mi? Hayır (İnsancılık)
İslamizm mi? Evet (İslamcılık)
Kemalizm mi? Asla (Atatürkçülük)
Mutationism mi? Asla (değişimcilik)
Personalism mi? Evet. (Kişiselcilik)
Pragmatiz mi? Evet. (Yararcılık)
Realizm mi? Hayır. (Gerçekçilik)
Sophism mi? Evet. (Yanıltmacılık)
Değerli okurlarım,
22 yıldır Türkiye Tayyipizm ile yönetiliyor.
Tayyipizm demek;
Yürütmenin tek kişi tarafından yönetilmesidir.
Yasamanın tek kişi tarafından yönetilmesidir.
Yargının tek kişi tarafından yönetilmesidir.
Anayasanın umursanmamasıdır.
Yargının hukuk değil siyasi kararlar almasıdır.
Bürokrasi ve siyasetin cemaat ve tarikatlara teslim edilmesidir.
Zengin yana olmaktır.
Fakiri umursamamaktadır.
Kumpaslardır.
Özgür medyaya baskıdır.
Yandaş medyayı beslemektir.
Özgürlüklerin sınırlandırılmasıdır.
Yolsuzlukların ört bas edilmesidir.
Yoksulluğun zirve yapmasıdır.
Yasakların arttırılmasıdır.