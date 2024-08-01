Taze anneden havuz keyfi

İki yıllık ilişkilerini Eylül 2022'de evlilikle taçlandıran oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda bebek müjdesini vermişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz ay doğum yaparak ilk bebeklerine kavuştu.

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu.

İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulamış ve Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla kız bebek beklediğini duyurmuştu.

Ünlü çift, 21 Mayıs'ta Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'un acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.

Bir süre bebeklerinin yüzünü gizleyen ünlü çift, bugün Berk Oktay'ın paylaşımıyla birlikte kızlarının yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

Kızıyla sahilde gezerken bir fotoğrafını paylaşan Oktay, paylaşımın altına "Tek gerçek…" yazdı.

2-3 aylık bebeklerini de alıp Antalya Kemer'e tatile giden çift, havuzun tadını bolca çıkarıyor.