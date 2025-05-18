Taze bakla, Parkinson'da doğal çözüm mü? Prof. Dr. Kenangil açıkladı

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, taze baklanın içeriğinde bulunan doğal levodopa maddesinin kullanılan ilaçlarla benzer etkilere sahip olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Kenangil, "Bakla ve Parkinson arasında yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcut. Bu çalışmalar bize bakla tüketiminin hastaların motor semptomlarını azalttığını göstermiştir" dedi.

Parkinson hastalığı beyinde dopamin üreten hücrelerin hasar görmesiyle ortaya çıkıyor ilerleyici ve kronik bir sinir sistemi hastalığı olarak insan yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil, bu hastalığın özellikle titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve denge kaybı gibi motor semptomlarla seyrettiğini ifade etti. Bahar aylarında sıklıkla tüketilen taze baklanın içerisindeki doğal levodopa maddesi bulundurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kenangil, bakla tüketiminin motor semptomlar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Kontrollü ve doktor onayı olmadan tüketilen baklanın ise ilaçlarla etkileşime girerek olumsuz sonuçlara neden olabileceğinin altını çizdi.

'İLAÇ YERİNE BAKLA YEMEK DOĞRU DEĞİL'

Baklanın dopamin öncüsü olan levodopa içerdiğini belirten Prof. Dr. Kenangil, bu özelliğin hastaları yanıltmaması gerektiğini belirtti. "Bakla mevsimi geldi bildiğiniz gibi. Bakla ile Parkinson arasında bir ilişki var. Taze bakla, parkinson hastalığında eksik olan dopamin maddesinin öncüsü olan levodopa dediğimiz bir aminoasit var" dedi. Prof. Dr. Kenangil, baklanın rastgele veya yüksek miktarda tüketilmesinin çeşitli yan etkileri olabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Bu yüzden levodopayı keşfedip ilaç yerine ya da ilaçlarla birlikte çok fazla bakla yendiği zaman hastada istemsiz hareketler ortaya çıkabiliyor. Baklaya ait farklı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Parkinson hastalarına bakla tüketimi konusunda mutlaka doktorlarına danışmalarını öneriyoruz" diye konuştu.

'BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA PARKİNSON VE BAKLA İLİŞKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR'

Bakla ve Parkinson ilişkisine dair bilimsel çalışmaların da olduğunu belirten Prof. Dr. Kenangil, bu çalışmaların baklanın motor semptomlar üzerindeki olumlu etkisini gösterdiğini söyledi. "Bakla ve parkinson arasında yapılmış bilimsel çalışmalar da mevcut ve bu çalışmalar bize hastaların motor semptomlarını azalttığını göstermiştir. Ancak baklanın hastalığı tedavi edici olmadığını hastalarımızın bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

'BAKLA SAĞLIKLI BİR BESİN'

Parkinson hastalarının baklayı bilinçli ve doktor tavsiyesiyle tüketmesi gerektiğini söyleyen Kenangil, şu önerilerde bulundu:

"Parkinson hastalığı kronik bir hastalıktır. Hastalarımızın devamlı ilaç kullanması gerekmektedir. Baklayı bu süreçte belki ilaçların arasında, miktarını doktorlarına danışarak kullanabilirler. Ama bakla tüketimi ilaçların yerine konulamaz. Bakla güzel bir sebze. Tüketimi sağlığımız açısından iyidir. Eğer Parkinson hastasıysanız baklayı tüketirken doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir."

Baklanın faydaları ve zararları nelerdir, neye iyi gelir?

BAKLANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bakla, vitamin, mineral, lif ve protein ile dolu bir sebzedir. Bakla sebzelerinin, demir, çinko içerme, kilo vermeye yardımcı olma ve bağışıklık gibi etkileyici sağlık etkileri sundukları düşünülmektedir.

BAKLA KİMLERE ZARARLI? PARKİNSON HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!

Parkinson hastalığınız varsa, bakla yemeden önce doktorunuzla konuşun. Bakla, nörotransmitter dopamine dönüştürülen doğal bir levodopa kaynağıdır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre, Dopamin, Parkinson semptomlarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlardan biridir, ancak baklalardan levodopa tüketmek hem iyi hem de kötü etkilere neden olabilir. Muhtemel etkileri, Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekiminiz ya da bir hastane doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

BAKLANIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Bir bardak haşlanmış bakla sadece 187 kalori içerir, ancak günlük lif ihtiyacının yüzde 36'sını sağlar.

BAKLA ZAYIFLATIR MI?

Zayıflamak için bakla sıkça tercih edilen bir sebzedir. Bakla, kalorisi düşük ancak lif oranı yüksek olduğu için önemli bir kilo verme gıdasıdır. Protein ihtiyacınızın yüzde 25'ini sağladıkları için iyi bir protein kaynağıdırlar. Çalışmalar, düşük kalorili ancak yüksek proteinli ve yüksek lifli bir diyetin aşırı kilolu ve obez kişilerde daha fazla kilo kaybı oluşturduğunu göstermektedir. Bu diyet türü, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve bu da kalp hastalığı da dahil olmak üzere diğer birçok sağlık sorunu riskini azaltır.

BAKLANIN ZARARLARI

Bakla, depresyonu hafifletmek için olası bir tedavi yolu olarak önerilmiştir. Bunun nedeni, baklanın l-dopa olarak da adlandırılan levodopa içermesidir. Vücudunuz levodopa, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan bir nörotransmitter olan dopamine dönüştürme yeteneğine sahiptir. Ancak eğer baklayı herhangi bir hastalığı tedavi için tüketecekseniz mutlaka doktorunuza başvurun çünkü kronik hastalığınız varsa çok ciddi zararları olabilir.