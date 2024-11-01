Taze gelin asılı bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taze gelin asılı bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen kadın evinde asılmış halde ölü olarak bulundu. Kadının intihar mı, yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, iddiaya göre yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kadının intihar mı, yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

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