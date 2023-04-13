Midyenin tazesi nasıl anlaşılır

Tazeliği ilk olarak dış kabuğuna bakılarak anlaşılabilir.

Dış kabuğun düzgün ve temiz olması gerekir.

Dışı pis yendiği zaman kabukta bulunan zararlı bakteriler hastalıklara neden olabilir.

Rengi canlı olmalıdır.

Genellikle dolma şeklinde satılan midye maddesinin renginde bir solukluk varsa bozulmuş olabilir.

Eğer dolma şeklinde almadıysanız taze olup olmadığını anlamak için kabuğunun kapalı olmasına dikkat edin.

Dondurulmuş olarak alacaksanız diğer hazır gıdalarda olduğu gibi son kullanma tarihine bakmayı ihmal etmeyin.