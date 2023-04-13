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Midyenin tazesi nasıl anlaşılır

Havalar ısınıyor, midye mevsimi açılıyor. Peki, taze midye nasıl anlaşılır? İşte püf noktaları…

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 08:21
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Taze midye tazesi nasıl anlaşılır

Midyenin tazesi nasıl anlaşılır
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Tazeliği ilk olarak dış kabuğuna bakılarak anlaşılabilir.
Dış kabuğun düzgün ve temiz olması gerekir.
Dışı pis yendiği zaman kabukta bulunan zararlı bakteriler hastalıklara neden olabilir.

Rengi canlı olmalıdır.
Genellikle dolma şeklinde satılan midye maddesinin renginde bir solukluk varsa bozulmuş olabilir.
Eğer dolma şeklinde almadıysanız taze olup olmadığını anlamak için kabuğunun kapalı olmasına dikkat edin.

Dondurulmuş olarak alacaksanız diğer hazır gıdalarda olduğu gibi son kullanma tarihine bakmayı ihmal etmeyin.

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