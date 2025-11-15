

Artuklu ilçesinde, taziye evine girerek eşyaları tahrip eden 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Dara Mahallesi’nde meydana geldi.



Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren şüpheliler, sedir ve masalara zarar verdi. Mahalle sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler olay yerine intikal etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor.