Artuklu ilçesinde, taziye evine girerek eşyaları tahrip eden 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Dara Mahallesi’nde meydana geldi.

Taziye evini hedef aldılar: 2 şüpheli gözaltında - Resim : 1
Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren şüpheliler, sedir ve masalara zarar verdi. Mahalle sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekipler olay yerine intikal etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri devam ediyor.