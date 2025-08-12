Taziye yemeği kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de Seyitgazililer Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, ilçede taziye yemeği uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Dernek yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cenaze evinde yemek yenmez, yemek götürülür. Bu kadim anlayışa ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in sünnetine uygun olarak, Seyitgazi'de taziye yemeği uygulaması kaldırılmıştır.

Sünnete göre, vefat eden kişinin yakınlarına destek olmak amacıyla yemek yapmak ve götürmek tavsiye edilmiştir. Bu doğrultuda; cenaze sahibi aileden yemek ikramı beklenmemesi, aksine onların yükünü hafifletmek için destek olunması uygun görülmektedir.

Bu hassasiyeti gözeterek, tüm Seyitgazili hemşehrilerimizin

anlayışına ve desteğine sığınıyoruz" ifadeleri yer aldı.

