'Taziye yemekleri yerine öğrencilere burs verilsin'

Süleyman Akar/Mardin

İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar, Mardin il Müftüsü Enver Türkmen başkanlığında yapılan ve camilerde hutbelerde vatandaşlara çağrıda bulunarak taziye yemeklerinin kaldırılması için yapılan bu anlamlı duyarlılık toplantısı ve girişiminden dolayı İl Müftüsü Enver Türkmen'i tebrik ederek destek açıklaması yaptı

Başkan Akar, "Peygamberimiz, ölü sahiplerine yük olmamak adına yemek götürülmesini tavsiye etmiştir, yemek verilmesini değil. Ancak zamanla bu anlayış değişmiş, taziye sahiplerinin yemek ikram etmesi adeta bir zorunluluğa dönüşmüştür." dedi.

Akar konuşmasında "taziyelerin Mardin'den başlanarak kaldırılması bölge illerde aynı uygulama hayata geçmesine örnek olunacak, İl ve ilçe müftülükleri taziyelere giden imamlar vasıtası ile yemeklerin kaldırılması doğrultusunda vaaz verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmalı, imamların kesinlikle taziyelere yemek sofrasında oturmaları yasaklanmalı imam cemaate örnek olmalıdır" dedi.

Akar, taziye yemekleri zengin varlıklı ailelere bir külfet belki de getirmiyor, lakin dar gelirli asgari ücretli çalışan hatta iş bulamayan vatandaşlarımız bu gelenekten dolayı eş dost akrabalardan borç para alarak veya bankadan kredi çekerek taziye gelen misafirlere ikramda bulunmaktadır" diye ekledi.

Akar "taziye yemeklerine harcanan paralar ile öğrencilere burs verilebilir, bir toplum iyi eğitim ve güzel ahlak ile kalkınma sağlar" dedi .