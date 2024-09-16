Taziyeden dönen minibüs bariyerlere çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen ailelerin içinde olduğu minibüs kaza yaptı. Kazada aralarında 2 çocuğun da olduğu 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da taziyeye katılıp Bursa'daki evlerine dönen 2 ailenin içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, köprü altındaki bariyerlere çarparak dururken, minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz, Şeyma Gündüz, Muhammet Gündüz, Hatip Gündüz, Muhammet Mahmut Sudey Gündüz, Güler Gündüz, Şiyar Kaplan, Sefanur Kaplan ile Emine Özarslan yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Muhammet Mahmut Sudey Gündüz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.