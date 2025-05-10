Tazminatını istediği için Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı!

Şişli''de, dün öğle saatlerinde silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e (49), güvenlik görevlileri müdahale etti.

Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de, dün öğle saatlerinde 10 yıl önce işten çıkartıldığını ve tazminatını alamadığını öne sürerek silahla geldiği Çalık Holding binası önünde havaya 3 el ateş açıp, başına tabancayı dayayan Erol Eğrek'e, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Müdahale sonrası rahatsızlanan Eğrek, gelen polisler tarafından götürüldüğü hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 6 güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

48 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl önce Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında çalışmış, son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu. Çalık Holding'den tazminatını alamayan Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen parasını alamamıştı.

Tazminatını isteyen Eğrek şirketin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kişilerce darp edildi ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin polis memuru olduğu öğrenildi.