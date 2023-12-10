Nostalji amacıyla kullanılan TB terimi TBT ile sık karıştırılıyor. Genellikle Instagram’da kullanılan TB teriminin Türkçe anlamı ve açılımı merak ediliyor. Peki, TB ne demek? TB ne anlama geliyor?

TB NEDİR?

TB terimi kullanıcılar tarafından nostalji yapmak amacıyla kullanılan hashtag’dir. Instagram üzerinde daha çok kişiyle etkileşim kurmak isteyen hesaplar, TB hashtag’ini kullanmayı tercih eder.

TB hashtag’i ile paylaşılan gönderilerle Instagram Keşfet’e düşmek daha kolay bir hale gelir. Bu terim, bir firmanın perşembe günleri basketbol ayakkabılarının fotoğraflarını “#tb” etiketi ile paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde birçok konuda paylaşılan gönderilerde “#tb” etiketine yer verilir.

TB NE DEMEK?

TB açılımı ise Throwback'tir. TB Türkçesi, perşembe günleri dışında da yapılan nostalji paylaşımları için uyarlanmıştır.

TBT olarak bilinen kısaltma, açımı Throwback Thursday, perşembe günlerinde eski fotoğrafların altında kullanılan terimdir.

TB NE ANLAMA GELİYOR?

TB anlamı geçmişe dönüş ve geriye dönüştür. TB terimiyle birlikte insanlar bebeklik, çocukluk, tatil gibi pek çok konu üzerinde çekilen fotoğraflarını paylaşırlar.

TB hashtag’i yalnız perşembe günleri kullanılmaz. TB terimiyle birlikte perşembe günlerinin dışında da bu şekilde paylaşım yapmaya başlanmıştır.

INSTAGRAM’DA TB NASIL KULLANILIR?

Instagram üzerinde yer alan hashtagler, paylaşılan gönderileri gruplandırır. Bunun için hashtag’lerin doğru kullanılması gerekir. TB etiketi kullanımı için:

“#” ibaresinden sonra kullanılan kelimeler görsellerle uyumlu şekilde kullanılmalı,

Diğer kullanıcıların gönderiye ulaşabileceği tarzda olmalı,

TB etiketi, Instagram Keşfet’e düşecek şekilde oluşturulmalı gibi detaylara dikkat edilir.

TB etiketinin amacı önceki yıllarda kişi için önem arz eden fotoğrafların paylaşılmasıdır. TB terimini kullanırken kişi, paylaşımlarda herhangi bir temaya ve kişiye yer vermek zorunda değildir.