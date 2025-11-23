YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, Aksaray Barosu’nu ziyaret ederek baro yönetimi ve genç avukatlarla bir araya geldi. Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette mesleki sorunlar, hukuk eğitimi, avukatların çalışma koşulları ve savunma makamının güçlendirilmesine yönelik beklentiler ele alındı.

Baro hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Sağkan’a TBB Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. Aksaray Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, buluşmanın hem baro yönetimi hem de genç meslektaşlar açısından oldukça verimli geçtiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, baromuzu ve yönetim kurulu üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında genç meslektaşlarımızla verimli ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Nazik ziyaretleri için Birlik Başkanımıza ve değerli TBB Yönetim Kurulu üyelerine şahsım ve Baromuz adına teşekkür ederim.”

GENÇ AVUKATLARLA SAMİMİ SÖYLEŞİ

Ziyaretin en dikkat çeken bölümü, genç avukatların yoğun katılımıyla gerçekleşen interaktif söyleşi oldu. Hukuk fakültesi mezunlarının mesleğe uyum süreci, staj döneminde yaşanan sorunlar, avukatlık mesleğinin güncel zorlukları ve geleceğe yönelik mesleki projeksiyonlar toplantının ana gündem başlıklarını oluşturdu.

TBB Başkanı Sağkan, savunma makamının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, genç avukatların karşılaştığı ekonomik ve mesleki sıkıntıların farkında olduklarını, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sağkan ayrıca, Türkiye Barolar Birliği’nin barolarla iş birliğini artırarak daha koordineli ve güçlü bir meslek yapısının hedeflendiğini ifade etti.

BARO YÖNETİMİ İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ziyaret kapsamında Aksaray Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle de kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Aksaray Barosu’nun faaliyetleri, avukatların çalışma koşulları, bölgesel sorunlar ve adalet hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, toplantının baro çalışmaları açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyleyerek, TBB ile barolar arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin mesleğin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

ZİYARET MESLEK CAMİASINDA MEMNUNİYET YARATTI

TBB Başkanı’nın Aksaray Barosu’na gerçekleştirdiği bu ziyaret, şehirdeki hukuk camiası tarafından memnuniyetle karşılanırken, özellikle genç avukatlar ve stajyerler için moral ve motivasyon kaynağı oldu. Mesleğin geleceğine dair yapılan değerlendirmeler ve Başkan Sağkan’ın genç meslektaşlara yönelik destekleyici yaklaşımı dikkat çekti.