23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan branşlar hakkında flaş açıklama

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan branşlar hakkında flaş açıklama

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF), ligler hakkında açıklama yaptı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 19:21
Takip Et

TBESF liglerin etaplı oynatılacağını açıkladı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu'ndan branşlar hakkında flaş açıklama
+
Aa
-

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF); tekerlekli sandalye basketbol, oturarak voleybol ve ampute futbol liglerinin, etaplı olarak oynatılmaya başlanacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun liglerin durumu için toplandığı belirtildi.

Toplantıda, tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol liglerinin etaplı olarak oynatılmasına karar verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Ampute futbolda, Bitexen Süper Lig 1. Devre 12. ve 13. hafta müsabakaları deplasmanlı olarak oynatılacaktır. Kalan Ampute Futbol Bitexen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Oturarak Voleybol Süper Lig ve 1. Lig etaplı olarak merkezi bir konumda oynatılacaktır. Müsabakaların oynanmasıyla ilgili yer ve tarih bilahare bildirecektir."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
5
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Van’da 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi   
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Şenol Güneş'ten tuhaf espri: Hepiniz terse düştünüz
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Finlandiya'nın NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
﻿Salihli’de 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.