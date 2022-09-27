Kadın Basketbol Milli Takımı'nda ayrılık. TBF açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada; "Ceyhun Yıldızoğlu’na Teşekkürlerimizle

2018 yılından bu yana A Kadın Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Ceyhun Yıldızoğlu'na değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.