TBF'den Beşiktaş'a rekor ceza

Kaynak: AA
TBF'den Beşiktaş'a rekor ceza

TBF Disiplin Kurulu, Türkiye Basketbol Süper Lig play-off yarı finalinde yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaş Fibabanka'ya toplam 630 bin lira para cezası verildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off yarı final beşinci maçının ardından siyah-beyazlı kulübe 630 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, siyah-beyazlı kulübe salon ve seyirci olayları sebebiyle 75 bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 530 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle de 25 bin lira ceza uyguladı.

Kurul ayrıca Anadolu Efes oyuncusu Ercan Osmani'ye de sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 40 bin lira para cezası verdi.

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