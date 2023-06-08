TBF'den Fenerbahçe- Anadolu Efes serisi için olay karar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final heyecanı devam ederken dün gergin bir maç oynanmıştı. Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 yenip seride 2-1 öne geçtiği karşılaşmanın sonunda saha içinde gerginlik yaşanmış, sarı lacivertliler de karşılaşmadan sonra açıklamalarla isyan bayrağı açmıştı. TBF zorlu maçla ilgili olay bir karar aldı, karşılaşmada görev alan hakemlere bu sezon daha maç verilmeyeceği duyuruldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu Play-Off yarı finalinde dün müthiş bir heyecan daha yaşandı. 3 Haziran’da Ülker Salonu’nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko 108-66 kazandı. Seride ikinci karşılaşma ise yine Kanarya’nın sahasında gerçekleşti. İki takımın da bir ara çift haneli sayılarla öne geçtiği ve son bölümünün büyük çekişmeye sahne olduğu maçta gülen taraf son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes olmuştu.

KOMŞUOĞLU SAHA İÇİNE GİREREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Lacivert-Beyazlı takım üçüncü maçta dün Fenerbahçe'yi 97-91 mağlup etti, seride 2-1 öne geçti. Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi. Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Karşılaşma sonrası konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi. 'Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan maç sonucunu tayin eden hakemlerin açıklanmasını bekliyoruz' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal’ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı.



Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir.



Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir.



Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazanınını belirlemiştir.



Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz.



Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki;



Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir.



Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."

TBF DE AÇIKLAMA YAYINLADI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında görev alan hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini açıkladı. Bu doğrultuda Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal sezon sonuna kadar görev alamayacak.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır."