TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Kaynak: AA
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil dönemine giriş yapacağı ve 1 Ekim'e kadar süreceği, Resmi Gazete'de yer alan bir kararla duyuruldu.

Türkiye'nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yaz tatili süreci başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, TBMM 30 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e dek ara verecek. Meclisin tatil kararı, Genel Kurul'un 27 Temmuz'daki 110. birleşiminde alındı. Alınan bu kararla, milletvekilleri 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere çalışmalarına ara vermiş olacak. Bu süreçte, TBMM'nin gündemindeki konuların ele alınması için komisyon çalışmaları devam edecek.

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