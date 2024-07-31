TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Türkiye'nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yaz tatili süreci başladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, TBMM 30 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e dek ara verecek. Meclisin tatil kararı, Genel Kurul'un 27 Temmuz'daki 110. birleşiminde alındı. Alınan bu kararla, milletvekilleri 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere çalışmalarına ara vermiş olacak. Bu süreçte, TBMM'nin gündemindeki konuların ele alınması için komisyon çalışmaları devam edecek.