Kurtulmuş’tan Anadolu Ajansı’nın 105. yıl kutlaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, milletin haklı sesini Anadolu'ya ve dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 105'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA'nın köklü geçmişiyle Türkiye'nin en saygın basın kuruluşlarından biri olduğunu kaydeden Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, kurulduğu günden itibaren daima doğrunun ve haklının sesi olan, hızlı ve güvenilir habercilik ilkeleri doğrultusunda yalnızca yurt içinde değil, uluslararası alanda da gurur duyduğumuz öncü kurumlarımız arasında yer almaktadır. Kuruluşunun 105'inci yıl dönümünde, dünyanın dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyor, özverili emekleri için kendilerine teşekkür ediyorum."