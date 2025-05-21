TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çerkes sürgününde hayatını kaybedenleri andı

Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çerkes sürgününde hayatını kaybedenleri andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes sürgününde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en trajik hadiselerden biri olan Çerkes Sürgünü'nün 161. yıl dönümünde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

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