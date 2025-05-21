TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çerkes sürgününde hayatını kaybedenleri andı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İnsanlık tarihinin şahit olduğu en trajik hadiselerden biri olan Çerkes Sürgünü'nün 161. yıl dönümünde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum." ifadesini kullandı.

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en trajik hadiselerden biri olan Çerkes Sürgünü’nün 161. yıl dönümünde, hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını tüm kalbimle paylaşıyorum. pic.twitter.com/mD236EhvgK — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 21, 2025