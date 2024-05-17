TBMM Başkanı Kurtulmuş gençlerle buluştu

Kurtulmuş, 81 ilden gelen gençler ile KKTC ve Azerbaycan’dan gelen gençleri TBMM Tören Salonu’nda ağırladı. Gençlere, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle, tarihimizin en anlamlı sayfalarından birisini yeniden hatırlamak için bir araya geldiklerini belirtti. Kurtulmuş, "19 Mayıs, Türkiye’nin milli mücadelesinin kilit noktalarından birisidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’nda mağlup olmasının ardından, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanmasıyla birlikte galip devletler Anadolu’yu işgal etmeye başladılar. İzmir’in işgali sonrasında, Mustafa Kemal Paşa ve 18 subay arkadaşı, Samsun’a giderek milli mücadeleyi başlatmak ve Anadolu’daki direniş ruhunu ateşlemek için yola çıktılar. Bu, emperyalizmin Anadolu’yu işgal eden öncü ordularına fırsat vermemek için ortaya konulmuş tarihi bir kararlılıktı. Samsun’un ardından Havza, Amasya ve Erzurum kongreleri gerçekleşti; bu kongrelerle yerel mücadele unsurları harekete geçirildi ve ortak bir kararlılık vurgulandı" dedi.

Kurtulmuş, 19 Mayıs’ın milli tarihin sıradan bir sayfası olmadığını, fevkalade önemli bir dönüm noktasının başlangıcı olduğunu belirtti. "İnanç, azim, kararlılık ve direnç, büyüklerimizin Türkiye’nin bağımsızlığını bizlere armağan etmesinde önemli rol oynadı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında birçok önemli lise ve üniversitenin öğrencileri cepheye koşarak şehit oldular. İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir dönemi mezun vermedi çünkü tüm öğrenciler cephede şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Türkiye’nin bu bölgede güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka bir şansı yoktur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde bizi yerle bir etmek için kullanılan kuvvetli rüzgârlar, bugün de çok daha kuvvetli esmektedir. Buna karşı savrulmayacağız. İstikametimizi belirleyeceğiz ve ülkemizin en büyük kazanımı olan gençliğimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayacağız" dedi.

Kurtulmuş, "Türkiye’nin gençleri iddialı, iradeli ve ahlaklı olmak zorundadır. Bu iddia sadece kişisel hedefler için değil, ülkemiz ve tüm insanlık ailesine karşı bir büyük iddia olmalıdır. Güçlü iddia, güçlü iradelerle desteklenir ve bu hedefleri gerçekleştirmek için yüksek ahlakla hareket edilmelidir" şeklinde konuştu.