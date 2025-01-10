TBMM Başkanı Kurtulmuş: Hedef terörsüz Türkiye’yi inşa etmek

YENİÇAĞ / ANKARA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Partilerden oluşan bir heyetin terör elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin amacının “Terörsüz Türkiye inşaa” etmek olduğunu söyledi.

Libya, Sudan ve Irak’ın bölündüğünü anımsatan Kurtulmuş, “Ya sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz ya da Türkiye’nin insanları olarak diyeceğiz ki oyunu bozuyoruz birlik ve kardeşlim içerisinde çözecek iradeyi koyuyoruz diyeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Nedeniyle, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Gazeteciliğin bütün dünyada zor bir meslek olduğunu belirten Kurtulmuş, Gazzede 200 gazetecinin öldürüldüğünü söyledi.

Numan Kurtulmuş daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin amacının “Terörsüz Türkiye’yi inşaa etmek” olduğunu savunan Kurtulmuş “Uzun yıllar büyük bedeller Ödemiş bir milletiz 40.000’e aşkın vatandaşımızı kaybetmişiz. Şehit vermişiz.

Bunu ortadan kaldırmak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak beklentisidir terör örgütünün tasfiye edilmesi silahların ortadan kaldırılması ve Türkiye’de demokratik yollar içerisinde fikir mücadelesi içerisinde farklılıkların yarışmasının temin edilmesidir. İyi niyetli bir başlangıç olduğunu görüyorum. Bir partinin ya da hükümetin meselesi olmaktan çıkarıp Türkiye’nin ortak sorumluluğudur terörsüz Türkiye’yi inşaa edeceğiz başka çaremiz yok” diye konuştu

DEM Partili heyetin İmralı’da terör elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaretinden sonra TBMM’de bulunan partilerin yetkilileri ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirerek şunları söyledi:

"İyi niyetle şeffaf şekilde yürütülmesi başta diğer siyasi partilere ziyareti izlenimi anlatmaları partilerden kanaatlerini almalarını önemli buluyorum. İmralı’dan terörün bittiğine dair açıklama gelmesi ve sahada görülmesi ve Türkiye’nin sınır ötesinde devam eden, burada bütün unsurları gelecek olan silah bırakma susturma çağrısına uymasını temenni ederiz. Çağrıya uymayıp ‘terör faaliyetlerine devam edeceğiz’ diyen olursa Türk devleti her türlü tedbirini almak durumunda. Dolayısıyla ciddi bir süreç sorumluluk gerektiren bir süreç risklerinde barındıran bir süreç. Süreç ne olur bir şey diyemem ama çok uzatılmaması gerektiğini görüyorum. Siyasi tecrübemiz bunu diyor. Kimsenin provokasyon yapmasına zemin hazırlamayacak şekilde süratle sonuç alınmalı. Kürtlerin onuru Türklerin gururunu yürütecek bir sürecin korunması önemli. Silahların bırakıldığına dair çağrı yapılması sonrası sürecin hızlandıracağını düşünüyorum. Henüz samimi bir başlangıçtayız ümit ediyoruz en kısa zamanda İmralı’dan bu konuyla ilgili kamuoyunu tatmin edecek açıklamanın gelmesi lazım."

Numan Kurtulmuş yeni anayasa konusundaki bir soruya ise “Anayasa benim şahsi meselem değil. Türkiye bilet Meclisi’nin millete karşı sorumluluğudur. İlk günden itibaren söylediğimiz şey şu; cumhuriyetin ikinci asrına yaraşır gerçek manasıyla sivil, demokrat halkı kuşatıcı, güçler ayrımını takip etmiş yeni bir anayasanın yapılmasında büyük bir zaruret vardır. Bu bir siyasi grubun talebi olmaktansa milletin beklentisidir” diye yanıtladı.

BELEDİYELE KAYYUM ATANMASI

Kurtulmuş belediyelere kayyım atanmasıyla ilgili olarak da “Genel olarak Akdeniz belediyesi ile ilgili söylemiyorum yıllardır söylediğimiz bir şey var bir eli silahta bir eli sandıkta olmaz. Siyasetçiler daha rahat demokratik koşullar içerisinde hareket edecek yani Türkiye’nin yerel yöneticisi ile ilgili terör örgütü ile işbirliği var mı yok mu tereddütün ününün yaşamaması gerekir.

Bu tür irtibatlardan Akdeniz belediyesi ile ilgili dosyanın ne olduğunu bilmiyorum ama temel olarak söylediğimiz şey siyasetin demokratik kurallar içerisinde işletilmesi. Süreç rahatladıkça bu alanın da rahatlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.