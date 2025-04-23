TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kurtulmuş, milletin 23 Nisan 1920’de tüm zorluklara rağmen bağımsızlık idealiyle ayağa kalkarak egemenliği kayıtsız şartsız kendine emanet ettiğini belirtti. TBMM’nin 105. yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, ulusal egemenliğin temel ilke olduğunu ifade etti.

Milletin refahını artırma, demokrasiyi güçlendirme ve hukuk devletini pekiştirme hedeflerini dile getiren Kurtulmuş, “Misak-ı Milli’den taviz vermeden milli birliği korumak en önemli görevimizdir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu rehber edinerek ülkemizi her alanda ileriye taşıma kararlılığındayız. TBMM olarak bağımsızlık idealinden ve halkın iradesine dayalı Cumhuriyet değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Yasama ve denetim faaliyetlerini şevkle yürüttüklerini, sosyal adalet, eşitlik, toplumsal barış ve katılımcı demokrasiyi güçlendirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye ve dünya çocuklarının mutluluğunun büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Savaş, göç, adaletsizlik, kriz ve yoksulluğun yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda vicdan ve farkındalık günü olduğunu ifade eden Kurtulmuş, TBMM’nin dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çalışmayı insanlığın ortak görevi saydığını bildirdi.

Kurtulmuş, mesajını şöyle tamamladı:

“23 Nisan, sadece bir anma günü değil, geleceği inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışımızın da sembolüdür. Meclisimizin kapılarını halkımıza açarak, özellikle çocuklarımızı ulusal egemen ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her zaman savunacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle, TBMM’nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yol arkadaşlarını, Birinci Meclis’in tüm üyelerini, bu çatı altında hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.”