TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Düzenleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'yı anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Fikir dünyamızın münevver şahsiyetlerinden Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Alatlı, medeniyet tasavvurumuza yön veren, aydın sorumluluğunu hakkıyla yerine getiren kıymetli bir mütefekkirdi. Ülkemizin kültürel ve entelektüel birikimine yaptığı katkılar, gelecek nesiller için her zaman yol gösterici olacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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