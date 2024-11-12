TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Burdur'da kritik mesajlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Burdur'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki törenin ardından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile bir araya geldi. Ziyaretlerinin ardından İl Özel İdaresi Salonu'nda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir toplantı düzenleyen Kurtulmuş, bölgesel ve küresel düzeyde önemli değişimlerin yaşandığını vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesinin önemine değinerek, Anadolu coğrafyasının tarih boyunca birçok zorluğa ve mücadeleye tanıklık ettiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin içindeki birlik ve beraberliğin sağlanmasının, büyük hedeflere ulaşmak için şart olduğunu belirtti. "Bölge halkları, Türkiye'nin güçlü liderliğine muhtaçtır" diyen Kurtulmuş, barış, adalet ve eşitliğin sağlanması için yeni bir dünya sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, terörle mücadelenin önemine de dikkat çekerek, terörün kökünü kazımanın Türkiye’nin en büyük hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. "Birlik ve beraberlik ruhu, terörle mücadelede en büyük güvencemizdir" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin çeşitli etnik ve mezhepsel gruplarıyla barış içinde yaşayabildiğini belirtti.

Toplantıda, Türkiye'nin demokratik gücünü ve ekonomik potansiyelini artırmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünya genelindeki ekonomik gücünü daha da ileriye taşımak gerektiğini ifade etti. "Özel sektörün önünün açılması ve güçlü bir ekonomik yapı kurulması için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.