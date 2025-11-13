Dava, Usta'nın Kurtulmuş'un itibarını zedelediği iddiasıyla mahkemeye taşındı.Kurtulmuş'un avukatları tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Usta'nın TBMM'nin 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde kullandığı sözlerin hakaret niteliğinde olduğu vurgulandı.

Dilekçeye göre, bu ifadeler kamuoyu önünde Kurtulmuş'un siyasi kişiliğini hedef alarak kişilik haklarını ihlal etti ve eleştiri sınırlarını aştı.

Usta'nın ağır hakaret, iftira ve karalama içeren, gerçek dışı açıklamalarla Kurtulmuş'u küçük düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Dilekçede şu ifadeye yer verildi:

"Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir."

Ayrıca dilekçede, Kurtulmuş'un yıllardır kamu hizmetinde bulunan ve toplumda saygın bir konuma sahip bir siyasetçi olduğu kaydedildi.

Usta'nın sözlerinin, Kurtulmuş'un toplumdaki itibarını sarsarak derin manevi zarara yol açtığı ifade edildi.

Mahkemeden, 3 kuruşluk tazminatın Usta'dan tahsil edilmesi talep edildi.

Davanın, TBMM içindeki siyasi gerilimleri yansıttığı yorumları yapılırken, mahkeme süreci yakından takip ediliyor.