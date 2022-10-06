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TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Kondratyuk ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin, Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinde referandum kararını endişeyle karşıladığını belirterek, "Referandum kararını da Rusya'nın ilhak kararını da kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkladık." dedi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 10:59
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop G20 Parlamento Başkanları Zirvesi ikili görüşmeler kapsamında Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk'u kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Kondratyuk ile görüştü
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesinde gerçekleştirdiği ikili görüşmeler kapsamında, Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Olena Kondratyuk'u kabul etti.

Ukrayna'nın egemenliğinin önem taşıdığını, Türkiye'nin, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini söyleyen Şentop, süreci yakından takip ettiklerini kaydetti.

Şentop, "Ülkenizin işgal altındaki bazı bölgelerinde referandum ve kısmi seferberlik kararını endişeyle karşıladık. Referandum kararını da Rusya'nın ilhak kararını da kabul etmediğimizi kamuoyuna açıkladık. Bu tür adımların kimseye faydası yoktur. Tam tersine barış çabalarını da zora sokmaktadır." diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, birçok bölgedeki çatışmalar sebebiyle göçmenlere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, savaşın başlamasıyla birlikte Ukrayna'dan gelen mültecilere de kapılarını açtığını anımsattı.

Savaştan sadece Ukrayna ve komşusu ülkelerin etkilenmediğine dikkati çeken Şentop, tahıl krizinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabasıyla çözüldüğünü hatırlattı.

Bu sayede 5,5 milyon tonun üzerinde tahılın dünya pazarlarına ulaşabildiğini vurgulayan Şentop, bu sürecin devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın, dünyadaki tahıl fiyatlarına bir istikrar getirdiğine de işaret eden Şentop, "Türkiye olarak önce gerek ateşkes gerek kalıcı barışın temini için gayret göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Şentop, G20 dönem Başkanı Endonezya'nın, toplantıya Ukrayna'yı çağırmasının önemine dikkati çekti.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukrayna Parlamento Başkan Yardımcısı Kondratyuk da her türlü desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ukrayna'nın başından beri barış müzakerelerine olumlu yaklaştığını ve Türkiye'nin de verdiği destek ile süreci yönlendirdiğini söyleyen Kondratyuk, Rusya'nın referandum ve işgal kararlarının hiçbir ülke tarafından tanınmaması gerektiğini söyledi.

Tahıl koridoru çabasından dolayı teşekkür eden Kondratyuk, "Sizin sayenizde biz de ürettiğimiz tahılı dünyanın başka bölgelerine ulaştırma imkanı bulduk. Umuyoruz anlaşmanın süresi uzatılır ve yürürlükte kalır." ifadelerini kullandı.

Kondratyuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda eylülde Rusya ve Ukrayna arasında yapılan savaş esiri takası nedeniyle TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür etti.

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