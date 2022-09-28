TBMM Başkanı Mustafa Şentop Macaristan'a gitti

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis karşıladı.

Şentop ile TBMM Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik de Macaristan'a geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Macaristan temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile görüşecek. (AA)