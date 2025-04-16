TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya'nın son durumunu açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Şu anda durumu ciddiyetini koruyor. İnsanların göstermiş olduğu temennileri biz de müşahade ettik. Sırrı Süreyya kardeşimiz iyi bir siyasetçi, memleketini seven bir insandı. Ümit ediyoruz en kısa süre içerisinde sağlığına yeniden kavuşur.

Ailesine, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Önder için doktorlar elinden geleni yapıyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak bu açıklamayı bizim yapmamız değil doktorların yapması doğru".