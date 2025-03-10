TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı İmralı çıkışı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, 'TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecekti' dedi.

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İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı olmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, 'İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım' ifadelerini kullandı.

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'SİYASİ PARTİLERİN ORTAK TAVRIYLA ÇÖZÜLECEKTİR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Terörsüz Türkiye istikametindeki adımlar atıldı. PKK’yla irtibatlı, iltisaklı diğer örgütlerin de tamamen silah bırakmasıyla birlikte Türkiye bu belayı tarihin çöplüğüne atmış olacak. TBMM, Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüm yeridir. Dolayısıyla mesele TBMM'deki siyasi partilerin ortak tavrıyla çözümlenecektir Özellikle İmralı süreciyle yeni anayasa çalışmalarının birbiriyle bağlantısı yoktur. İkisi birbirinden ayrı konulardır, ikisini karıştırmamak lazım."