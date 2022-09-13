﻿TBMM Başkanı Şentop 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı

Şentop, yayımladığı mesajda, "Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası 130 kilo finalinde İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i mağlup ederek 5. kez dünya şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler Rıza" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca, 82 kilo finalinde altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı da tebrik etti.