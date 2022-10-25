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TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü   

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya geldi. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 17:50
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TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü   

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü   
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da temaslarına devam ediyor. Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelen Şentop, Jandrokovic’e Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Şentop yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığını hatırlatarak, “Elbette ilişkilerimizin tarihi 30 yılla sınırlı değildir. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir ortak tarihe sahibiz” dedi. 
 
Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, diplomatik ilişkilerin her zaman dostluk ve iş birliği temelinde seyrettiğini söyleyen Şentop, “Güneydoğu Avrupa’nın iki ucunda yer alan ülkelerimiz arasındaki iş birliği bölgenin barış ve istikrarı için de önem taşımaktadır” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de anlatan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay Hırvatistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. Ukrayna savaşının etkilerine de dikkat çeken Şentop, barışın bir an önce gelmesi temennisini dile getirerek, ”Bu yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı çözüme giden yegane yol diplomasidir, müzakerelerdir. Tarafları bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

                                         

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