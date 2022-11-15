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TBMM Başkanı Şentop, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti   

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törenlerin ardından Kapalı Maraş bölgesini ziyaret etti.   

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:23
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TBMM Başkanı Şentop, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti   

TBMM Başkanı Şentop, Kapalı Maraş’ı ziyaret etti   
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törenlerin ardından beraberindeki parlamento heyeti ile Bilal Ağa Mescidi’ni ziyaret ederek, Kapalı Maraş’ı gezdi. Kapalı Maraş bölgesini ziyaretinin ardından Lefkoşa’ya gelen Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. 

Şentop görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs davasına verdiği öneme işaret ederek, meclis olarak, milli dava Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Şentop, Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, yani egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin çözümün anahtarı olacağını muhataplarına anlatmaya devam edeceklerini söyledi. 

KKTC MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinin ardından Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Şentop görüşmede öncelikle, kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı Töre’ye teşekkür etti. Hem şahsı, hem TBMM, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı temsilen Lefkoşa’da olduğunu söyleyen Şentop, “KKTC’nin, Türkiye’de özel bir yeri vardır” dedi. 

Kıbrıs’taki süreci anlatan Şentop, başka çare kalmayınca Türkiye’nin 74’te Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini ifade ederek, sonrasındaki süreçte de Kıbrıs’ın ortaya koyduğu tüm tezlere Türkiye’nin destek verdiğini kaydetti. 

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü elde etmesinden duydukları memnuniyeti aktaran Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda görünürlüğünü parlamenter platformlarda sürdürülen temaslarla arttırmaya çaba sarf etmeye devam edecekleri mesajını verdi.

Şentop, “Bu bir süreçtir. Ama biz nihayete erdirmek için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Biz Parlamento olarak da Kıbrıs Türkü'nün yanındayız. Kıbrıs bize göre milli bir davadır” dedi. 

Şentop bu çerçevede Töre’yi, Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek 12’nci TÜRKPA Genel Kurul Toplantısı’na davet etti. 


                      

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