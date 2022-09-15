﻿TBMM Başkanı Şentop Moldova'da

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Kişinev Uluslararası Havalimanı'nda Moldova Parlamentosu Başkanvekili Mihail Popşoi ile Moldova-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fiodor Gagauz karşıladı.

Şentop ile TBMM Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TBMM Katip Üyesi, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Moldova'ya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile görüşecek, parlamento şeref defterini imzalayacak, parlamento komisyon başkanları ile toplantıya katılacak.

Moldova Ticaret ve Sanayi Odası ile Yatırım Ofisi yetkilileriyle bir araya gelecek Şentop, Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile görüşecek. (AA)