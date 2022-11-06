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TBMM Başkanı Şentop'tan Bolu'daki kaza için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:28
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TBMM Başkanı Şentop'tan Bolu'daki kaza için taziye mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Bolu'daki kaza için taziye mesajı
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Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada can kayıpları ve yaralılar olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şentop, yaralıların da bir an evvel sağlığına kavuşmalarını ümit ettiğini söyledi.

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