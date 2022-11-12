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TBMM Başkanı Şentop'tan deprem mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Düzce depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 21:15
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TBMM Başkanı Şentop'tan deprem mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan deprem mesajı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 23'üncü yılında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı'na dikkati çeken Şentop, "Afet sırasında çök-kapan-tutun tekniğinin önemine bir kez daha dikkat çektiğimiz bu günde unutmamalıyız ki doğal afetlere karşı paniğe kapılmadan kurallara uyarak kendimizi koruyabiliriz" sözlerini kullandı.

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